Sanità, niente dl "liste d'attesa". Casse vuote, 3mln di persone senza cure

Sanità pubblica allo sbando, il governo non trova i fondi per diminuire le liste d'attesa

Brutte notizie per chi attende di fare una visita medica da mesi o forse da anni. Sono tre milioni gli italiani che hanno rinunciato a curarsi a causa delle liste d'attesa troppo lunghe. Per questo la premier Meloni aveva promesso un piano ad hoc per tamponare il problema. Ma ora questo provvedimento ha rallentato e rischia - riporta Il Sole 24 Ore - addirittura di svuotarsi. Il decreto con le misure per provare ad abbattere le code nella Sanità, il nemico numero uno di tanti pazienti, era atteso già entro metà maggio. Ma a meno di miracoli in extremis non approderà neanche lunedì prossimo quando è convocato un consiglio dei ministri per varare diversi provvedimenti.

Il nodo che sta rimettendo in discussione diverse misure a cui hanno lavorato i tecnici della Salute è, guarda caso, quello delle coperture economiche necessarie su cui il ministero dell’Economia - prosegue Il Sole - avrebbe sollevato un muro, viste le attuali "ristrettezze" dei conti pubblici segnalate più volte dallo stesso ministro Giancarlo Giorgetti. I rilievi che suonano quasi come una bocciatura riguardano diversi punti e potrebbe trasformarsi in un braccio di ferro tra Mef e ministero della Salute su cui la Meloni potrebbe essere costretta a intervenire per evitare che questo atteso piano si trasformi in un pericoloso boomerang prima del voto. Ma il tempo stringe.