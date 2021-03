Sciopero rider: venerdì 26 marzo stop a consegne

E' stato indetto per questo venerdì, 26 marzo 2021, lo sciopero generale di tutti i rider in Italia. Da Milano a Caserta, la protesta è stata sostenuta anche dal sindacato conferderale. “Siamo stanchi di di lavorare per 3 euro a consegna a cottimo, vogliamo farci sentire dalle piattaforme e dalle istituzioni, tanto più che stiamo svolgendo un lavoro di utilità pubblica in questa fase di pandemia”, queste le parole di Falchi del collettivo RiderXidiritti a Bologna per giustificare lo sciopero.

Sciopero che coinvolgerà 30 città italiane tra cui Milano, Roma, Bologna, Torino, Messina, Padova, Firenze, Napoli, Palermo, Rieti, Pescara, Reggio Emilia, Mantova, Brindisi, Trieste, Civitanova Marche, Genova, Carpi, Caserta. In particolare, a Milano i rider si fermeranno per pranzo mentre a Bologna per cena.

Il Corriere della Sera riporta che Falchi di RiderXiDiritti ha chiesto anche ai consumatori “il 26 di supportare la nostra protesta e non fare ordini”. Il portavoce della Rete di Milano, Angelo Avelli, ha spiegato invece che “il contratto firmato da Assodelivery con Ugl non ci tutela, chiediamo che al ministero del lavoro si imposti un confronto al più presto sui diritti”.