Scoppia di salute Edenred Italia, i ricavi balzano a 2,2 mld (+14,5%)

Scoppia di salute Edenred Italia: i conti della controllata finita nel mirino della Procura di Roma

Scoppia di salute Edenred Italia, controllata italiana dell’omonimo gruppo francese, indagata per truffa ai danni dello Stato e turbativa degli incanti. Ciò relativamente alla gara da 1,250 miliardi di euro per la fornitura di buoni pasto alla Pubblica amministrazione finita nel mirino della Procura di Roma e sul decreto del Gip la Guardia di Finanza ha sequestrato 20 milioni di euro alla Edenred Italia.

L’azienda nel 2022 con 511 dipendenti ha registrato un utile di quasi 119 milioni di euro, in netto progresso dagli 84,7 milioni di profitto del precedente esercizio e l’aumento della redditività deriva dal balzo dei ricavi che anno su anno sono schizzati da 1,95 a oltre 2,2 miliardi (+14,5%). Il fatturato è stato trainato dagli 1,94 miliardi dei ticket Tr Smart, seguiti dai 153 milioni di Ticket Restaurant, dai 65,6 milioni di Welfare e dai 55 milioni di Ticket Restaurant Card.

La relazione sulla gestione segnala che il volume di vendite è arrivato “a un livello significativamente superiore a quello pre-Covid del 2019 e anche per il 2023 è attesa una robusta crescita stimata nel 4,9%”. Edenred Italia, che ha il 57,5% di quota di mercato, ha accantonato tutto l’utile facendo così salire il patrimonio netto a 195 milioni. Quanto all’inchiesta, indagati per truffa sono l’attuale amministratore delegato Fabrizio Ruggiero e l’attuale presidente Mari Gildas Erulin Arnaud, oltre agli gli ex a.d. Luca Albino Palermo e Stanislas Andrea Jacques De Bourgues. Questi ultimi due rispondono anche del reato di turbata libertà degli incanti.