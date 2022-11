Senato, ok a Nadef e scostamento. Calenda: "Governo più draghiano di Draghi"

Nadef, via libera anche alla risoluzione della maggioranza sulla relazione sullo scostamento di bilancio

La Nadef, nota di aggiornamento del Docuemtno di Economia e Finanza 2022, è stata approvata dal Senato, con 111 voti favorevoli, 71 contrari e 12 astenuti. Via libera anche alla risoluzione della maggioranza sulla relazione sullo scostamento di bilancio. A favore hanno votato 183, 4 contrari e 5 astenuti. Approvata anche alla Camera la Nadef, con 218 voti, 129 i contrari e 23 gli astenuti. Astenuto Terzo Polo,contrari Pd e M5S. Sì allo scostamento con 357 favorevoli e 12 contrari. Hanno votato a favore anche Pd, Terzo Polo e M5s.

Nadef, ok del Senato. Calenda: "Da governo linea più draghiana di Draghi"

"Ci asterremo sulla Nadef mentre voteremo a favore dello scostamento. Siamo rimasti positivamente sorpresi dall'equilibrio della nota di aggiornamento presentata", nota "che di fatto conferma un orientamento di estrema attenzione ai conti pubblici" mettendo "tutte le risorse in più, cosa che abbiamo chiesto più volte, sulle bollette". Così Carlo Calenda annunciando l'astensione del Terzo Polo sulla Nadef. "Non si fa menzione di cose stravaganti dalle pensioni alla flat tax, quindi per ora ci sembra di poter dare con una sospensione di giudizio, un segnale che apprezza il fatto che governo ha tenuto una linea forse più draghiana di Draghi".