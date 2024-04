Senza Pnrr l'Italia è al collasso. L'attuazione vale il 90% della crescita

Pnrr, il prossimo biennio per i conti pubblici italiani passa dal Piano. Le stime 2024-25

Le stime contenute nel Def non lasciano molto spazio alle interpretazioni, la crescita dell'Italia nel biennio 2024-2025 dipende quasi esclusivamente dall'attuazione del Pnrr. Il Def attribuisce al Piano una spinta pari a +0,9% nell’anno in cui il Pil è atteso a +1%. La messa in pratica dei provvedimenti annunciati vale il 90%, tutto in sostanza passa da lì. Il suo peso sarà poi ancora maggiore negli anni successivi. Nelle stime governative, infatti, - riporta Il Sole 24 Ore - il Pnrr è tornato a valere una crescita aggiuntiva al 2026 del 3,4%, risalendo di tre decimali rispetto al +3,1% indicato in autunno nello scorso programma di bilancio proprio grazie alla revisione concordata con la Ue.

Nel confronto con la versione originaria, ribadisce infatti il Def nella sezione III sul Programma nazionale di riforma, il nuovo Piano squaderna "maggiori risorse nette stanziate" e soprattutto - prosegue Il Sole - mostra un "aumento dei progetti aggiuntivi" per 12,3 miliardi di euro. Progetti che insieme all’aumento atteso nella spesa effettiva assorbono spazi fiscali alle altre misure, dando qualche argomento aggiuntivo a sostegno delle ipotesi di proroga; ma che dal lato dell’economia reale appaiono essenziali.