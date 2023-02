Sicuritalia acquisisce gruppo MAAT Security e diventa secondo player in Europa

Sicuritalia acquista il gruppo MAAT Security e si posiziona 2° player privato in Europa nella sicurezza

Sicuritalia, leader del settore della sicurezza privata in Italia, ha perfezionato l’acquisizione del Gruppo MAAT Security, specializzato principalmente nella sicurezza dei settori della grande distribuzione organizzata, della logistica, del fashion e della gestione di eventi, con ricavi consolidati per 35 milioni di Euro, 900 dipendenti e sedi in Belgio, Olanda e Germania. Dopo un percorso che ha visto negli anni Sicuritalia crescere costantemente con cifre double digit sul mercato italiano sia per linee interne che grazie ad acquisizioni, l’integrazione di MAAT Security, rappresenta il primo vero passo, dopo la Svizzera, verso l’internazionalizzazione del Gruppo, posizionandolo, con oltre 700 milioni di ricavi e 17.000 dipendenti, al secondo posto del mercato privato europeo della sicurezza.

La direzione del Gruppo MAAT Security è stata affidata a Jan Swerts, già General Manager di MAAT International BV. “Questa acquisizione ha un valore storico per Sicuritalia – ha commentato il Presidente Lorenzo Manca – si tratta, infatti, della prima importante operazione al di fuori dei confini italiani dopo 70 anni di storia. La scelta di MAAT Security è frutto di un’attenta analisi su dimensioni e potenzialità dell’azienda e dei mercati coperti". E ancora: "L’acquisizione di MAAT Security – ha concluso Manca – ci permetterà di seguire la nostra consolidata clientela multinazionale anche presso le sedi estere e costituirà la base per la definizione di un modello in grado di replicare in altri Paesi il percorso di crescita realizzato in Italia"