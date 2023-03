Silicon Bank, colpo al sistema bancario: perché i mercati ora fibrillano

Dopo Silicon Valley Bank ecco gli istituti che potrebbero andare in fibrillazione. Ottimi istituti ma che rischiano effetti per quanto sta accadendo sui mercati

Il piano di salvataggio è partito ma non tranquillizza, per adesso. Anche perché dopo il crollo “improvviso” della Silicon Valley Bank, la bolla speculativa dei tecnologici non è più solo uno slogan.

Dopo il collasso, insieme a Signature Bank e gli annunci del presidente Joe Biden che il sistema bancario americano è sano e che tutti gli investitori riceveranno comunque fondi, i mercati restano titubanti. Il piano di salvataggio della Federal Reserve, del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e la FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) non accantona le tensioni.

Il grande problema dietro il fallimento della Silicon Valley Bank è la natura dei depositi bancari dei cittadini a Stelle e Strisce. E la Silicon Valley Bank ne è un modello. Solo il 3% dei depositi in Silicon Valley Bank è inferiore a 250.000 dollari, quindi è tutelato per normativa. Invece oltre l'85% dei depositi della banca della Silicon Valley non è assicurato. E nella medesima condizione sarebbero tantissimi istituti medi, come era la Silicon Valley Bank, e piccoli. Una crisi attule molto diversa da quella del 2008, dove l'istituto era di dimensioni ben diberse.