Chi è Silvia Onofri, il nuovo Ceo di Miu Miu chiamata a consolidare il brand del gruppo Prada

Prada, chi è Silvia Onofri: la nuova Ceo di Miu Miu

Grandi novità nel gruppo Prada e in particolare il marchio Miu Miu cambia il ceo dalla fine del mese di febbraio: Silvia Onofri prenderà il posto lasciato da Benedetta Petruzzo. Miu Miu è una casa di moda che si rifà al soprannome della sua fondatrice Miuccia Prada, considerata come un parco giochi creativo dove sperimentazione e ricerca abbracciano uno stile ribelle. Silvia Onofri ha iniziato la sua carriera in Bulgari, come marketing e product manager. Dal 2008 è entrata in Bally, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità, fino alla posizione di Ceo per l’area Emea e successivamente di Chief Commercial Global Wholesale.

Nel 2023 - riporta Il Sole 24 Ore - è entrata a far parte di VF Corporation in qualità di Brand President per Napapijri, guidandone la trasformazione e il riposizionamento sul mercato. La manager, che arriva da Napapijri di VF Corporation, prende il posto di ceo rimasto vacante dallo scorso autunno quando Benedetta Petruzzo ha lasciato Miu Miu per passare a Christian Dior Couture (Lvmh).