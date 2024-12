Simona Ventura, la scuola di talenti inizia a ingranare: conti in attivo

Simona Ventura, per la scuola di talenti della show girl i conti iniziano ad esser positivi: nel bilancio 2023 la società della show girl è in attivo

La “scuola di talenti” lanciata due anni fa da Simona Ventura inizia ad ingranare. Qualche settimana fa, infatti, la nota conduttrice ha guidato come presidente l’assemblea dei soci della Ventura Academy srl che vede il 100% del capital nelle mani della Si.Ve. srl della stessa Ventura al 50% con identica quota del marito Giovanni Terzi. La Academy, costituita nel 2022 per lanciare giovani di talento nel mondo del lavoro, ha chiuso il bilancio del 2023, il primo anno di piena attività, con 84mila euro di ricavi e un piccolo utile di 3mila euro.

In questi giorni Ventura Academy ha promosso alla Fabbrica del Vapore di Milano le esposizioni “Lodola – Natalino 25. The Tree of Lights” e “Fashion&Lights Milano”. Consigliere d’amministrazione è Terzi, che ricopre la stessa carica nella Si.Ve., che a sua volta ha chiuso il bilancio del 2023 con 705mila euro di ricavi, decisamente meglio dei 476mila euro del precedente esercizio e così l’utile s’è quasi decuplicato passando da 19mila euro a oltre 178mila euro. La Ventura controlla anche la Immobiliare 24 srl, di cui è amministratore unico il padre Rino, che possiede beni immobili valutati oltre un milione, che hanno garantito affitti per circa 30mila euro.