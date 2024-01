Sinner "ricco" dentro e fuori dal campo: quanto guadagna tra premi e sponsor

Jannik Sinner trionfa all'Australian Open dopo una incredibile rimonta in finale contro Daniil Medvedev (foto Lapresse)

Jannik Sinner trionfa e si gonfia il suo patrimonio

Il giovane talento del tennis italiano, Annik Sinner, ha trionfato come il re indiscusso degli Australian Open 2024, raggiungendo l'olimpo dei tennisti non solo dal punto di vista sportivo, ma anche in termini economici. Secondo quanto riporta Forbes, il successo agli Atp ha fruttato al tennista altoatesino 2 milioni di dollari, che si aggiungono ai 38 milioni di dollari guadagnati nel 2023 tra premi e sponsorizzazioni. Tra queste spicca la partnership con Nike, che ha sottoscritto un contratto decennale del valore di 150 milioni di dollari, Gucci, Rolex, Parmigiano Reggiano, Alfa Romeo, Lavazza, Fastweb, Technogym, Panini e Intesa Sanpaolo, stimate attorno ai 5 milioni a stagione.

Dal sito ufficiale della ATP (Association of Tennis Professionals) risulta che nel corso del 2023 Sinner ha guadagnato complessivamente 7,58 milioni di euro dai montepremi dei tornei, ai quali si aggiungono i 3,6 milioni di euro della Coppa Davis. Come già menzionato, Forbes ha effettuato una stima complessiva degli introiti di Sinner nel 2023, arrivando a un totale di 38,4 milioni di dollari (al lordo delle tasse e delle commissioni per gli agenti), includendo i premi dei tornei (13,4 milioni di dollari) e le sponsorizzazioni con apparizioni televisive (25 milioni di dollari).