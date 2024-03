Snam, ricavi in crescita a 3,8 mld. Salgono i dividendi, gioia degli azionisti

Snam, crescono utili e ricavi. Dividendi a 0,28 euro ad azione

Snam ha chiuso il 2023 con un utile netto adjusted di Gruppo a 1,168 miliardi di euro (+0,4%), per la crescita dell’Ebitda adjusted in parte assorbita dai maggiori ammortamenti legati all’entrata in esercizio degli investimenti e dall’incremento degli oneri finanziari attribuibile principalmente all’aumento dei tassi di interesse.

Lo si legge in una nota in cui si aggiunge che i ricavi totali ammontano a 3,875 miliardi di euro (+16,8% rispetto al 2022), grazie alla crescita dei ricavi regolati collegati alla realizzazione degli investimenti, agli incentivi output-based e al contributo del business dell’efficienza energetica. L'Ebitda adjusted è apri a 2,417 miliardi di euro (+8,0%), per effetto dell’aumento dei ricavi regolati e del contributo dei business legati alla transizione energetica.

Snam chiude il 2023 con investimenti totali pari a 2,194 miliardi di euro (+13,9%) di cui 1,774 miliardi di euro di investimenti tecnici (+31,3% rispetto al 2022). Il 61% degli investimenti totali, si legge in una nota, è allineato ai Sustainable Development Goals e il 29% alla Tassonomia Europea. Alla totalità degli investimenti, che comprendono 331 milioni di euro per l’acquisto della FSRU BW Singapore, si aggiungono 410 milioni di euro relativi all’acquisizione del 49,9% di SeaCorridor.

"I risultati conseguiti e i solidi fondamentali dell’azienda - aggiunge la società - consentono di proporre all’assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo a saldo di 0,1692 euro per azione, in pagamento a partire dal 26 giugno 2024 (record date 25 giugno 2024), con data di stacco cedola il 24 giugno 2024.

Il dividendo per l’esercizio 2023 si determina pertanto pari a 0,2820 euro per azione, di cui 0,1128 euro per azione già distribuiti nel mese di gennaio 2024 a titolo di acconto (378 milioni di euro). Il dividendo proposto, in crescita del 2,5% rispetto al 2022, in linea con la politica di dividendi annunciata al mercato, conferma l’impegno di Snam nell’assicurare agli azionisti una remunerazione sostenibile nel tempo".

Snam conferma gli obiettivi finanziari per il 2024. E' quanto comunica la società nella nota sui risultati finanziari del 2023. I target prevedono: investimenti pari a 2,9 miliardi di euro (di cui 2,7 miliardi di euro in ambito infrastruttura gas e 0,2 miliardi di euro in ambito transizione energetica); una Rab valutazione del capitale investito netto) tariffaria pari a 23,8 miliardi di euro; un Ebitda adjusted pari 2,7 miliardi di euro; un livello di utile netto adjusted pari a circa 1,18 miliardi di euro; un livello di debito netto pari a circa 17,6 miliardi di euro.