Social card fino a 500 euro per 1,3 mln di famiglie: ecco come funziona

La social card "Dedicata a te" consiste in un sostegno di 500 euro per la spesa, carburante o abbonamenti ai mezzi pubblici per le famiglie con reddito inferiore ai 15mila euro

In arrivo la nuova social card anti povertà con un importo maggiorato a 500 euro. L'incentivo spetta ai nuclei familiari residenti in Italia e iscritti all'anagrafe comunale con un ISEE non superiore a 15mila euro. Si parla di circa 1,33 milioni di famiglia. Non si deve poi essere titolari di altri misure di sostegno al reddito (assegno di inclusione, reddito di cittadinanza, carta acquisti, etc.). La social card non spetta nemmeno a chi ha un componente del nucleo familiare che fruisce dell'indennità di disoccupazione, mobilità e cassa integrazione.

I 500 euro della social card si possono spendere per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità (esclusi gli alcolici) e carburante o in alternativa per abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale. Il decreto interministeriale per il lancio del bonus è in corso di definizione. Con la scorsa legge di bilancio sono stati stanziati 600 milioni di euro per la social card 2024.

La social card "Dedicata a te" verrà erogata tramite carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, distribuite da Poste Italiane tramite Postepay. La carta è nominativa e la si potrà utilizzare a partire da settembre 2024. Non serve fare richiesta, gli aventi diritto la riceveranno direttamente in ufficio postale, previa prenotazione del ritiro. In ogni caso saranno i Comuni a comunicare agli interessati l'assegnazione del bonus. La somma erogata dovrà essere utilizzata interamente entro il 28 febbraio 2025.

Social card 2024, Lollobrigida: "Nessuna 'ricottina' ma un intervento massiccio"

La nuova carta "sarà attiva dal prossimo settembre, per dare più tempo ai Comuni, superata l'estate, per raggiungere una corretta distribuzione nelle aree metropolitane". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, in occasione della presentazione della carta "Dedicata a te 2024" a Palazzo Chigi, specificando che "lo scorso anno abbiamo raggiunto dei dati positivi, in quanto 1,2 mld di famiglie beneficiarono della Social Card". "Le risorse spese in totale sono state pari a 520 milioni e alla fine si registra che il 96% delle risorse sono state spese in generi alimentari e il 4% per i carburanti", ha aggiunto Lollobrigida. Tra i nuovi prodotti acquistabili con la Social Card di quest'anno, il ministro dell'agricoltura ha elencato "prodotti alimentari, carburanti o abbonamenti per il trasporto pubblico. Anche i prodotti Dop, gli ortaggi surgelati, prodotti da forno surgelati, tonno e carne in scatola".

"Ringrazio il ministro Giorgetti che in una difficoltà complessiva di bilancio è riuscito a non togliere risorse alle famiglie in difficoltà", continua Lollobrigida. La card "è un intervento che è all'interno di un insieme di interventi". In particolare 200 milioni per gli Enti caritatevoli. "Andiamo a intervenire su un quadro che emerge e certificato" per quanto riguarda la platea dei soggetti destinatari della card, ha sottolineato il ministro.

Nessuna "ricottina" ma un "intervento massiccio" contro il disagio sociale che con il governo Meloni "è diminuito". Il governo, ha aggiunto Lollobrigida, "è stabile, non litigioso, lavoriamo in sintonia tra ministeri e tra enti". "L'effetto drammatico" dell'eliminazione del reddito di cittadinanza per quanti sono abili al lavoro "è stato l'aumento dell'occupazione, meno sperperi, protezione del sistema Italia, più equità e giustizia, in grado di attrarre il mondo dell'impresa", ha detto Lollobrigida. "Ringrazio per le puntualizzazioni ma occorre fare attenzione a un quadro generale, al piano strategico di azione che riteniamo più efficace rispetto a sistemi di elargizione", ha concluso.

Social card 2024, Calderone: "Lo Stato arriva a casa con un sostegno"

La carta 'Dedicata a te' nel 2023 "ha raggiunto persone e famiglie che avevano assolutamente necessità di un sostegno, oggi è ancora più accogliente nella sua formulazione, soprattutto per quel riguarda l'importo messo a disposizione". Lo ha detto la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, intervenendo in videocollegamento a Palazzo Chigi. Per la ministra questa "rappresenta una eccezionale dimostrazione di quanto oggi l'amministrazione sia attenta anche a non gravare i cittadini di adempimenti eccessivi, adoperando la tecnologia e un partner importante come l'Inps". In questo caso - ha aggiunto - il cittadino "non avrà bisogno di fare una domanda", ma "lo Stato arriva a casa con un servizio e un sostegno". "Questa - ha concluso - è la dimostrazione più tangibile della sensibilità che il governo sta manifestando verso le persone e le famiglie che hanno necessità e si affianca ad altri interventi fatti".