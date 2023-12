Solo l'8% delle donne negozia lo stipendio. mentre lo fa il 57% degli uomini

Solo l’8% delle donne negozia il proprio stipendio, contro il 57% degli uomini. E’ uno dei tanti dati contenuti nell’ultimo libro di Pietro Parmeggiani “Nero muove per primo: scienza e arte per una negoziazione di successo”, disponibile su Amazon e nelle migliori librerie (pp 384 – EUR 16.90).

L’autore, partendo dal tema “negoziazione” fa una carrellata sull’impatto di questa problematica rispetto al complesso della nostra vita, professionale e non.

Ne risulta un approfondimento dell’arte del negoziare che non è un semplice manuale da studiare a memoria. La lettura fa emergere la passione del manager in oltre quarant’anni di carriera, trasformata in un metodo raccontato per coinvolgere il pubblico su un contenuto, quello della negoziazione, che da arido banco di prova, diventa un intrigante filo rosso che appassiona il pubblico dall’inizio alla fine.

Il valore dell’incontro è ciò che emerge dal libro di Pietro Parmeggiani.

Dalla sua visione approfondita negli anni su come affrontare l’intero processo negoziale, Parmeggiani ha infatti, sviluppato Incontro, un metodo composto da sette fasi, idoneo a qualsiasi negoziazione.

L'empatia è fondamentale per costruire un rapporto di stima reciproca che va oltre la singola trattativa, trasformando semplici contatti in relazioni d'affari durature.

Il libro offre una visione approfondita su come affrontare l’intero processo negoziale indipendentemente dal contesto e dall’oggetto della trattativa, esplorando i dettagli tecnici e psicologici. Va oltre la mera imposizione di regole e tattiche. Parmeggiani coinvolge il lettore con la sua competenza, consapevole che negoziare implica un rapporto reale, non solo la conoscenza di concetti astratti.

Cos’è la negoziazione? Parmeggiani la definisce un “processo creativo di risoluzione dei problemi” volto a generare “un valore sufficiente a far ottenere a entrambe le parti qualcosa di migliore”. Le applicazioni sono varie, in ambito professionale ma anche nella sfera privata. “Ci sono diversi contesti in cui negoziare [….] Il primo, forse il più rilevante, riguarda i momenti in cui viviamo un conflitto familiare. Sono quotidiani, inevitabili, e tutti li abbiamo vissuti, almeno una volta! È necessario riconoscere i conflitti, saperli gestire e avere la capacità di risolverli in modo positivo”.

Parmeggiani sottolinea che la preparazione è fondamentale per il successo di una negoziazione: da essa dipende l'80% del risultato mentre solo il 20% dalla negoziazione effettiva.

Un approccio etico alla negoziazione, distinguendo le persone dai problemi, che è essenziale per il successo delle trattative. Gli interessi possono essere contrastanti, ma la persona con cui si sta negoziando deve essere sempre al centro dell'attenzione.