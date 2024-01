Space X, slitta il lancio della missione Ax-3: a bordo l'italiano Villadei

Spazio: SpaceX rinvia lancio missione Ax-3

Slitta il lancio della missione Ax-3 di Axiom Space il cui volo verso la Iss era previsto per questa notte, 17 dicembre, alle 23,11 ora italiana. Secondo quanto riporta l'Adnkronos, il motivo del rinvio, come ha anche spiegato su X la società spaziale di Elon Musk, è che Space X ha previsto "più tempo per completare tutti i controlli necessari per il lancio" e per effettuare le "analisi dei dati relativi alla navicella" Crew Dragon. SpaceX ha quindi riferito di avere "come obiettivo non prima di giovedì 18 gennaio il lancio del Falcon 9 della Axiom Mission 3 (Ax-3) di Axiom Space, verso la Stazione Spaziale Internazionale, dal Launch Complex 39A (LC-39A) presso il Kennedy Space Center della Nasa in Florida". La finestra di lancio istantanea è alle 16:49. ET, ha aggiunto SpaceX.

Dell'equipaggio della missione Ax-3 fa parte l'italiano Walter Villadei, colonnello dell'Aeronautica Militare Italiana, nel ruolo di pilota. Vola con lo svedese Marcus Wandt, dell'Agenzia Spaziale Europea e con il primo astronauta turco, Alper Gezeravci. "Il nostro Paese, in passato, ha avuto un ruolo fondamentale nella costruzione della Iss, ma oggi siamo a un punto di svolta: i privati iniziano a entrare da protagonisti, basta guardare a Space X, e sta cominciando a svilupparsi un'economia lunare", ha detto Villadei nella conferenza stampa alla vigilia del lancio.