SpaceX, Elon Musk sotto accusa per licenziamento illegittimo di 8 dipendenti

SpaceX, guai in arrivo per Mr Tesla: l'accusa è di aver mandato via otto dipendenti in modo illegittimo

E' in arrivo un'altra tempesta per Elon Musk. La sua compagnia aerospaziale SpaceX è stata accusata dall'agenzia federale del lavoro americano – la National labor relations board (Nlrb) – di aver licenziato illegittimamente otto dipendenti, colpevoli di aver criticato pubblicamente il fondatore e Ceo, e di averne “interrogati” a decine.

Secondo l'agenzia governativa statunitense per i diritti sindacali, gli impiegati avevano firmato e fatto girare internamente all'azienda una lettera in cui avevano disprezzato il comportamento di Musk sul social "una costante fonte di distrazione e di imbarazzo, che, di fatto, è una dichiarazione pubblica dell'azienda". Nella nota, inoltre, venivano criticati i vertici per "non aver condannato i twitt di Mr Tesla nel 2020, intrisi di sessismo, molestie e discriminazione" nei luoghi di lavoro.

Inoltre, la denuncia avanzata dall'Nlrb include anche l'accusa a SpaceX di aver interrogato i dipendenti coinvolti nella lettera, denigrandoli e minacciando di licenziare coloro che si sarebbero impegnati in in attività simili. Deborah Lawrence, una delle dipendenti licenziate, ha dichiarato che SpaceX ha una "cultura tossica" in cui le molestie sono tollerate, specialmente contro le donne.

Il caso - spiega Wired - è in mano al board dell'agenzia del lavoro, che agisce come una procura e sottopone il caso a cinque membri di un board. Se SpaceX non trova un accordo, il caso verrà trasferito al giudice amministrativo, avviando una procedura più lunga, in cui sarà possibile anche ricorrere in appello. La prima udienza con il National Labor Relations Board è in programma il 5 marzo.

Nel caso l'organismo dovesse dare ragione ai dipendenti ne sarà disposto il reintegro in azienda oltre al pagamento degli arretrati; in questo caso SpaceX potrebbe essere sanzionata.