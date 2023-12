Musk, Zuckerberg & co: paperoni più ricchi con l'intelligenza artificiale

I paperoni del tech sempre più ricchi con l'intelligenza artificiale

Elon Musk ha aggiunto 95,4 miliardi di dollari (più di 86 miliardi di euro) alla sua fortuna nel 2023, raggiungendo un patrimonio netto di 232 miliardi di dollari e si mantiene saldamente in cima alla lista delle 500 persone più ricche del mondo stilata da Bloomberg.

Secondo l’elenco, aggiornato quotidianamente dal quotidiano, il patrimonio netto complessivo dei 500 miliardari è aumentato di 1,5 trilioni di dollari nel 2023, rispetto ai 1,4 trilioni di dollari persi l’anno scorso, in gran parte grazie allo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Come spiega Repubblica, "i super paperoni brindano a un 2023 da sogno. Le ricchezze delle 500 persone più ricche del mondo sono salite in un anno di 1500 miliardi di dollari, dopo i 1400 persi nel corso del 2022. Dodici mesi da non dimenticare soprattutto per i miliardari tech che hanno visto le loro fortune salire del 48%, e di circa 658 miliardi, grazie al boom dell’intelligenza artificiale".

"Numeri incoraggianti anche per il fondatore di Meta Mark Zuckerberg, in attesa di capire se la scommessa di Threads darà i suoi frutti accogliendo il popolo di utenti dell’ex Twitter, sempre più a disagio con il nuovo X targato Elon Musk. Il numero uno dell’azienda proprietaria di Facebook, Instagram e WhatsApp ha visto crescere il suo patrimonio di altri 80 miliardi, salendo a quota 128 e tallonando l’ex ceo di Microsoft Steve Ballmer, a quota 130".