Chiusi 11.231 sportelli bancari. Come in The bank-Il nemico pubblico N.1

THE BANK – IL PERICOLO PUBBLICO N.1 del 2001 con Anthony LaPaglia dove nel finale si vede esattamente quello che sta accadendo oggi ad oltre 20 anni di distanza

Alcuni anni fa, di ritorno da New York, uno dei più importanti dirigenti della Banca d’Italia in un covivio ebbe a dire: “sapete come saranno le banche nel prossimo futuro? Saranno dotate di tre figure: un uomo, un cane ed un computer. L’uomo per dare da mangiare al cane che fa la guardia affinché l’uomo non tocchi il computer”.



Il perché di questa storiella, vera tra l’altro, è esattamente lo specchio di quello che sta accadendo oggi e cioè: gli istituti di credito sono passati dai 706 del 2012 a 456 nel 2021 di conseguenza anche gli sportelli sono diminuiti e nel decennio di cui sopra ne sono stati chiusi ben 11.231 (siamo passati da 32.881 a 23.480). Tutto ciò ha comportato anche un grave disagio per gli utenti e addirittura in alcuni paesi e frazioni sono totalmente privi di sportelli bancari.



Qualcuno potrebbe osservare che ci sono gli sportelli del Bancoposta, è vero, ma in alcune realtà manca anche questa presenza. Ricordiamoci che assieme agli sportelli mancano gli ATM (Automatic Teller Machine), ossia i Bancomat. La domanda che ci poniamo è perché? Una delle motivazione addotte è che come fruitori abbiamo ridotto molto l’uso del contante, con il relativo pagamento digitale, grazie anche ai nuovi servizi fintech (ossia: tecnologia finanziaria o tecnofinanza).



I clienti o i potenziali clienti si lamentano della mancanza del “contatto umano” per risolvere i loro bisogni finanziari, ma rimane sempre la possibilità di essere visitati da Consulenti Finanziari, anche indipendenti che però non possono utilizzare transazioni in contanti. Lo so, districarsi in questo mare di esigenze e proposte non è semplice, purtroppo non vi sono rimedi a breve e forse non ci saranno più dato il forte utilizzo di internet (comunque, restano escluse tutte le persone che purtroppo non hanno dimestichezza con la tecnologia e ciò non è bene).



Ad ogni modo vorrei rimandarvi ad un interessante film: THE BANK – IL PERICOLO PUBBLICO N.1 del 2001 con Anthony LaPaglia dove nel finale si vede esattamente quello che sta accadendo oggi ad oltre 20 anni di distanza, lungimiranza? Forse. Per concludere vorrei dare, se possibile un suggerimento, si potrebbe mandare una camper o un mezzo blindato, attrezzato, mettendo ovviamente in sicurezza il personale, in tutti quei luoghi dove non c’è servizio? Oppure è già in essere? Grazie.