Spread a 198, tasso vicino al 3%. Milano maglia nera tra le Borse europee

Spread, Btp/Bund chiude a 198 punti: il tasso sfiora il 3%

Lo spread tra Btp decennali ha chiuso in rialzo a 198 punti, sui massimi da maggio 2020. In attesa della Fed, il rendimento dei titoli italiani è arrivato a sfiorare il 3% e ha terminato la sessione al 2,95%, al top da inizio 2019. Sul mercato dei titoli sovrani hanno pesato le parole di Isabel Schnabel, esponente tedesca nel comitato direttivo della Bce: "Parlare non basta più, dobbiamo agire. É possibile a mio avviso un aumento dei tassi a luglio", ha detto in un'intervista a Handelsblatt.

Le Borse europee peggiorano nel finale

Le Borse europee aumentano le perdite nel finale e chiudono in rosso con Milano (-1,4%) maglia nera. Il giorno in cui la Fed toglierà il velo sulla politica monetaria, Parigi cede l'1,24% a 6.395 punti, Londra arretra dello 0,90% a 7.493 punti, Francoforte perde lo 0,49% a 13.971 punti.

