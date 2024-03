Spread ai minimi da 2 anni, ma non c'è da esultare. Possibili danni all'Italia

Spread ai minimi da due anni, più ombre che luci dietro la presunta buona notizia

Dunque la Ducetta aveva ragione? Nel momento in cui viene scritto questo articolo, lo spread registra il dato più basso degli ultimi due anni fermandosi all’inattesa quota di 138 punti. Un numero che non si vedeva dal marzo 2022, momento in cui l’Esecutivo era capitanato dal Mario Draghi, vero e proprio fiore all’occhiello nostrano per quel che riguarda la finanza.

Sarà contenta Giorgia Meloni che, da quando è stata “incoronata” presidente del Consiglio, fa grande vanto dei buoni risultati ottenuti ogni qual volta ce n’è l’occasione. “La sinistra sperava che lo spread salisse per avere un altro governo tecnico (ed ecco la frecciatina a Draghi, ndr) ma non è successo. La differenza è stabilmente sotto i 150 punti, anche qui un record. Come ci siamo riusciti? Abbiamo smesso di buttare i soldi della gente dalla finestra”, si compiaceva solo un paio di settimane fa la premier.

Dunque, tornando a noi, uno spread così basso è una buona notizia, in quanto testimonia la fiducia dei cittadini italiani e soprattutto dei mercati finanziari verso il nostro governo. Giusto? Ebbene, seppur all’apparenza possa sembrare che non ci sia nulla che non vada, non è esattamente così. E i motivi sono molteplici.

“Uno spread così basso a grandi linee è una buona notizia, ma non c’è da esultare”, esordisce Antonio Tognoli, Responsabile Macro Analisi e Comunicazione di Corporate Family Office (società che offre servizi di investimento). “Innanzitutto, lo spread è la differenza di rendimento tra un certo tipo di titoli di Stato italiani e il loro corrispondente tedesco. Dunque la Germania gioca un ruolo molto incisivo sul risultato”, spiega.

“Essendo la Germania in recessione, la nostra economia sta viaggiando più veloce di quella tedesca. E in parole povere, se lo spread oggi presenta livelli così bassi, non è solo merito della nostra ‘bravura’, ma anche della crisi economica che ha, appunto, investito la Germania”, conclude Tognoli.

In sintesi, i nostri buoni risultati sorgono proprio sul forte calo dei nostri "vicini" di confine. Ma oltre all’origine non esattamente meritoria del nostro successo, c’è da dire anche che i tedeschi sono tra i nostri partner commerciali più prolifici. Dunque, se l’economia della Germania soffre, non c’è da essere contenti.

Così, la dipendenza dell'Italia dall'economia tedesca per le esportazioni e il commercio rende il nostro paese vulnerabile agli alti e bassi dell'economia teutonica. Quindi, se la Germania non dovesse riuscire a invertire la sua tendenza negativa, potrebbero esserci ripercussioni non idilliache anche sull'Italia nonostante il momento positivo dello spread.