​​​​​​​St, nel trimestre utili e ricavi in calo. Tagliate le stime per il 2024. Titolo ko in Borsa

St sprofonda in Borsa dopo i conti "neri" del trimestre. In calo la domanda di chip

Tonfo per St, l'azienda italo-francese produttrice di componenti elettronici a semiconduttore, con sede ad Agrate Brianza, che a Piazza Affari (Ftse Mib -2%) scivola in fondo al listino segnando un -12% a 32,68 euro. Questa mattina a mercati ancora chiusi la società ha reso noto di aver chiuso il secondo trimestre con utili e ricavi in calo, in entrambi i casi sopra le previsioni del consensus. In particolare l’utile del periodo si è attestato a 353 milioni di dollari, in calo del 64,8% mentre i ricavi sono pari a 3,232 miliardi (-25,3%). La società ha anche annunciato il taglio delle stime sui ricavi per il 2024 da 14-15 miliardi a 13,2-13,7 miliardi.



Come spiega Radiocor, Jean-Marc Chery, ad di St, ha sottolineato che la società per il terzo trimestre 2024 si aspetta "come valori intermedi, ricavi netti di 3,25 miliardi di dollari, corrispondenti a un calo anno su anno del 26,7% e a un aumento dello 0,6% rispetto al trimestre precedente". Il numero uno ha anche sottolineato che "il margine lordo è atteso intorno al 38%, con un impatto di circa 350 punti base dovuto agli oneri da sottoutilizzo della capacità produttiva. Guideremo ora la società in base a un piano di ricavi per il 2024 compreso tra 13,2 miliardi di dollari e 13,7 miliardi di dollari. Nell’ambito di questo piano, ci aspettiamo un margine lordo intorno al 40%".