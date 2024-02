Auto, Tesla costruirà la più grande Gigafactory del mondo in Messico

Tesla sta per costruire la Tesla Gigafactory Mexico

Tesla sta per iniziare la costruzione della nuova fabbrica, la Gigafactory, in Messico, la più grande al mondo. È quanto riportato da Samuel Garcia, governatore dello stato messicano di Nuevo Leon. Secondo Garcia, la costruzione dello stabilimento dovrebbe iniziare entro il mese di marzo, e la notizia è stata resa nota durante una conversazione tra il governatore e la direzione della fabbrica Tesla, come riportato dal quotidiano messicano "Milenio".

Sebbene il produttore americano di auto elettriche abbia ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per avviare la costruzione della sua fabbrica in Messico già da fine ottobre, finora nulla sembrava smuoversi, soprattutto perchè era necessario maggiore tempo per definire una serie di aspetti secondari ma necessari riguardanti la Gigafactory. Elon Musk, CEO di Tesla, chiede migliori infrastrutture come strade, ferrovie, centrali elettriche e idriche.

Tuttavia Musk aveva dichiarato durante l'autunno che la sua azienda non avrebbe avuto fretta particolare nel procedere con l'avvio della costruzione: "Stiamo ponendo le basi per iniziare la costruzione e mettere in atto tutti gli elementi a lungo termine, ma riteniamo opportuno valutare le condizioni dell'economia globale prima di impegnarci a pieno ritmo nella realizzazione della fabbrica in Messico", ha affermato Musk.

A causa di queste considerazioni, al momento non è ancora stata definita una pianificazione temporale precisa per lo stabilimento in Messico. Tuttavia, il produttore statunitense di auto elettriche aveva annunciato l'intenzione di costruire lo stabilimento nello stato messicano di Nuevo Leon già all'inizio di marzo 2023, con investimenti stimati in cinque miliardi di dollari.