Tesla, Elon Musk conquista anche Berlino: via libera alla gigafactory da 5mld

Wall Street: Tesla +1,3% dopo l'ok definitivo alla produzione in Germania

Via libera delle autorità del Brandeburgo all'apertura di uno stabilimento dell'americana Tesla, di Elon Musk, costruito vicino Berlino. Dopo i due anni necessari per portare a termine la costruzione dell'impianto, è arrivata l'approvazione finale affinché Tesla inizi la produzione di veicoli elettrici e batterie. Tesla, ricorda il New York Times prevede di costruire nel suo primo stabilimento di assemblaggio in Europa, 500.000 auto elettriche all'anno. La società ha registrato vendite da record nel 2021, anno in cui è diventata la prima casa automobilistica trilionaria del settore

Il titolo di Tesla guadagna l'1,3% a Wall Street, dopo che la casa di vetture elettriche ha ottenuto il via libera finale dalle autorita' tedesche per dare inizio alla produzione nella sua prima "megafabbrica" europea, costruita vicino a Berlino. La fabbrica ha dovuto superare diverse peripezie burocratiche. Dopo mesi di ritardi, la produzione dovrebbe cominciare nelle prossime settimane. Nel premercato, il titolo era in calo di circa l'1%, dopo che l'amministratore delegato Elon Musk aveva sfidato il sindacato United Auto Workers a provare a sindacalizzare l'impianto Tesla di Fremont, in California.