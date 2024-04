Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia

L'agenzia di rating S&P conferma il rating 'BBB' dell'Italia con outlook stabile. E' quanto annuncia l'agenzia di rating internazionale.

Dopo la decisione di S&P c'è attesa per il giudizio di Fitch previsto il 3 maggio e per quello di Moody's previsto per il 31 maggio.