Stati Generali delle Pmi, partecipa anche Leo

Stati Generali delle Pmi, partecipa anche Maurizio Leo

Al via la seconda Giornata degli "Stati Generali delle piccole imprese e dei professionisti" organizzati dal Network Valore Impresa a Cassano d'Adda (MI). Affaritaliani.it è media partner dell'azienda. Se la prima giornata è stata dedicata all'analisi sulle società consortili per azioni, portando progetti concreto, nella giornata del 3 dicembre sono previsti quattro tavoli tematici, dedicati al digitale, alla crisi di impresa, al mercato dell'energia e al microcredito. Alle ore 12, invece, si torna in seduta plenaria per l'intervento del viceministro dell'Economia Maurizio Leo, che dialogherà tra gli altri con il presidente di Valore ImpresaGianni Cicero. Tema del confronto il tema nodale delle politiche fiscali.