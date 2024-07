Stati Uniti, Wall Street tira un sospiro di sollievo dopo l'uscita di scena di Biden

Wall Street: prime fasi positive; Dow Jones +0,4%, Nasdaq +1%

Prime fasi positive a Wall Street dopo la decisione del presidente Usa Joe Biden di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca e di sostenere la vicepresidente Kamala Harris. Il Dow Jones sale dello 0,40% a 40.446 punti, l'S&P 500 migliora dello 0,78% a 5.547 punti, mentre il Nasdaq segna un +1,09% a 17.921 punti.

Wall Street: future in rialzo dopo l'uscita di scena di Biden

I future di Wall Street sono in forte rialzo dopo che ieri il presidente Usa Joe Biden si e' ritirato dalla corsa per le presidenziali. La scorsa settimana lo S&P 500 aveva registrato le peggiori perdite settimanali da aprile, a causa della rotazione degli investitori dai titoli tecnologici megacap a favore di nomi più' piccoli.

Ora i contratti avanzano dello 0,46% mentre i future sul Dow Jones e sul Nasdaq guadagnano rispettivamente lo 0,15% e lo 0,70%. Nei giorni scorsi, dopo l'attentato e il deludente duello tv tra Biden e Trump, gli investitori davano scontata la vittoria del tycoon alle elezioni ma la novita' di ieri infonde una certa incertezza in quanto la discesa in campo di Kamala Harris viene percepita come una possibilita' leggermente migliore di vincere da parte dei democratici.

Le attenzioni degli investitori sono rivolte in particolare modo alla stagione delle trimestrali - domani è la volta di Alphabet e Meta che diffonderanno i loro dati a borsa chiusa - e anche alle prossime decisioni della Fed.

Nel direttivo del 30-31 luglio, la banca centrale non dovrebbe prendere alcuna decisione ma gli operatori valutano quasi al 93% la probabilita' che la Federal Reserve tagli i tassi a settembre. In considerazione di cio', gli investitori hanno venduto i titoli tecnologici vincitori del rally di mercato, a favore di titoli sensibili ai tassi, come le small cap e i titoli industriali.