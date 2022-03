Stellantis, Pomigliano: Panda al '26. Ma i sindacati non si fidano di Tavares

Stellantis Pomigliano, Fiom: "Non ci sono state novità particolari sul piano strategico e occupazionale"

Stellantis produrrà la Panda nello stabilimento di Pomigliano fino al 2026: è la rassicurazione arrivata, secondo quanto si apprende, dal responsabile europeo di Stellantis, Davide Mele, durante l'incontro al Mise con governo e sindacati. La preoccupazione delle organizzazioni sindacali era che ci fosse uno stop. Ma per la Fiom lo scenario è un po' differente.

"Non sono arrivate le risposte che chiedevamo. In questo incontro non ci sono state novità particolari sul piano strategico e occupazionale. L'unica novità è che viene mantenuta la produzione della Panda fino al 2026 a Pomigliano, oltre alla conferma della Gigafctory, ma sono solo come titolo e non come tempi e occupazione. Ribadiamo con gli altri sindacati la richiesta di incontro con Tavares che abbiamo visto solo un anno fa", ha detto Francesca Re David, segretario generale della Fiom, al termine dell'incontro con al Mise tra Stellantis, governo e sindacati.

"Al governo, ha proseguito Re David, ribadiamo la richiesta di un incontro sulla componentistica automotive. E' positivo che il ministro Orlando abbia detto che stanno ragionando con l'Europa su ammortizzatori sociali di transizione di sistema. Ed e' positivo che ci sia un Dpcm, di cui pero' non conosciamo i contenuti, con misure a sostegno della domanda ma si deve andare oltre. Per questo ribadiamo la richiesta di un tavolo sull'automotive".

Stellantis, Cgil: Risposte non soddisfacenti sui siti italiani"

"Giudichiamo insoddisfacente, come la Fiom Cgil, l'esito dell'incontro sulle prospettive di Stellantis in Italia: non sono state fornite risposte esaustive alle domande avanzate dai sindacati metalmeccanici sul futuro dell'insieme dei siti produttivi della penisola e sull'impatto delle scelte del gruppo sulla componentistica", ha dichiarato il Coordinatore della Consulta industriale della Cgil nazionale Fausto Durante al termine del confronto svoltosi oggi al Ministero dello Sviluppo Economico alla presenza dei ministri Giorgetti e Orlando e dei vertici europei di Stellantis.

Il dirigente sindacale ha sottolineato che "le uniche novità rispetto a quanto già annunciato dall'azienda riguardano la proroga della produzione della Panda fino al 2026 nello stabilimento di Pomigliano d'Arco e la conferma dell'insediamento nel sito di Termoli della gigafactory per le batterie elettriche. Restano aperte le questioni relative alle garanzie sui volumi produttivi e sui livelli occupazionali di tutti i siti del gruppo in Italia".