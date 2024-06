Immatricolazioni, Stellantis frena a maggio

Stellantis, immatricolazioni giù del 13,9% a maggio

Stellantis ha immatricolato a maggio in Italia 42.334 auto, il 13,9% in meno dello stesso mese del 2023. La quota di mercato è in calo dal 32,9% al 30,3%. Nei primi cinque mesi dell'anno le consegne del gruppo sono state 235.383, in calo dello 0,3% sull'analogo periodo dell'anno scorso con la quota che scende dal 33,6% al 32,4%.