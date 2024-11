Stellantis, Calenda punge Landini: "La parola Elkann o azionisti proprio non gli riesce ad uscire dalla bocca"

"Potrebbe ricordare che Elkann ha rifiutato di venire in Parlamento"



"Questa e' la risposta di Landini sul problema dell'automotive. 'Non hanno creduto abbastanza nell'elettrico'. Ma nel caso di Stellantis - e non solo - il problema e' opposto. L'elettrico costa troppo, non si vende e la transizione e' stata gestita male e precipitosamente. Potrebbe anche aggiungere che Elkann ha promesso cose che non ha realizzato e produce i nuovi modelli dei marchi italiani in Serbia, Polonia, Marocco. Potrebbe ricordare che Elkann ha rifiutato di venire in Parlamento. Ma la parola Elkann o azionisti Stellantis proprio non gli riesce ad uscire dalla bocca, da quando hanno comprato Repubblica, che infatti diligentemente lo intervista ad ogni pie' sospinto". Lo scrive sui social il segretario di Azione, Carlo Calenda.