Stellantis crea l'agenzia creativa Design Studio. Busse e Gournac alla guida

Al via Stellantis Design Studio, agenzia creativa appena messa in piedi dal colosso automobilistico guidato da Carlos Tavares che offrirà servizi di global brand design alle aziende nel campo della mobilita' e in qualsiasi settore industriale, produttivo e del terziario. Lo Studio si basera' sull'esperienza e la competenza del Peugeot Design Lab per applicarla all'intero portfolio dei brand, da Maserati a Jeep, da DS Automobiles a Lancia.

Stellantis Design Studio connettera' la propria rete di clienti con i marchi, andando oltre la semplice attivita' di consulenza nel campo della progettazione identificando partnership inter-aziendali. Klaus Busse e Arnault Gournac saranno congiuntamente a capo di Stellantis Design Studio.

Il Peugeot Design Lab continuera' il proprio sviluppo all'interno di Stellantis Design Studio, occupandosi di tutti i progetti del marchio Peugeot esterni al settore automobilistico, per rafforzare partner e progetti chiave. In particolare, Klaus Busse guida le attivita' di design di Maserati, Jeep Europe e Stellantis Design Studio in qualita' di head of design e si occupera' dello sviluppo strategico dello Studio.

Arnault Gournac, direttore di Peugeot Design Lab e Cycles Peugeot, e' il fautore dell'estensione dell'attivita' dello Studio a favore dell'intero gruppo Stellantis e sovrintendera' all'evoluzione e allo sviluppo internazionale di Stellantis Design Studio in qualita' di creative director. 'Lavoreremo per ampliare il nostro campo di azione, promuovendo in tutto il mondo nuove partnership con clienti operanti in vari settori', ha detto Gournac.