Stellantis, crisi chip colpisce ancora: chiude temporaneamente sito a Vienna

La crisi dei semiconduttori colpisce ancora. L’attività nello stabilimento di Vienna in Austria di Stellantis sarà sospesa dal 18 ottobre al 31 dicembre 2021 a causa della mancanza di chip. “Tutta l'industria mondiale dell'auto si trova in una situazione eccezionale a causa della crisi sanitaria di Covid-19”, ha indicato la società in una nota, aggiungendo che “la produzione riprenderà il 2 gennaio 2022” con i lavoratori che saranno posti in cassa integrazione. I dipendenti dello stabilimento di Vienna, che lavora per i marchi Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Jeep, Lancia, Opel e Peugeot, sono circa 460.