Stellantis, immatricolazioni giù ad aprile. "Incontro con Tavares o sciopero"

Auto: Stellantis, ad aprile -0,5% immatricolazioni in Italia

Stellantis ha immatricolato ad aprile in Italia - secondo un'elaborazione su dati di Dataforce - 42.570 auto, lo 0,5% in meno dello stesso mese del 2023 con la quota di mercato in flessione dal 34% al 31,4%. Nei primi quattro mesi le immatricolazioni del gruppo sono 192.99, in crescita del 3,2% sull'analogo periodo dell'anno scorso. La quota di mercato e' pari al 32,8% a fronte del 33,8%.

Oltretutto è fresca la notizia che Stellantis, con una diminuzione del 3,71%, sembra orientata a concentrare la maggior parte delle proprie assunzioni di ingegneri in Paesi a basso costo come il Marocco, l'India e il Brasile. Le nuove assunzioni di ingegneri di Stellantis, secondo quanto risulta a Bloomberg, avverrebbero a un costo per dipendente di circa 50mila euro all’anno, anche meno.

Uilm, incontro con governo e Tavares o sciopero nazionale

"È urgente, necessaria e non più rinviabile una convocazione di un incontro istituzionale con governo e Tavares per ottenere le giuste risposte che i lavoratori attendono da troppo tempo. In mancanza di ciò assumeremo tutte le iniziative che un sindacato determinato e responsabile deve mettere in campo per far sentire la voce dei lavoratori, proponendo lo sciopero nazionale del settore automotive alle organizzazioni sindacali con cui ci siamo già mobilitati unitariamente". E' quanto si legge nel documento del coordinamento nazionale Uilm di Stellantis, che si è riunito questa mattina a Roma.

Il mercato auto in Italia cresce del 7,5% in aprile

In aprile in Italia sono state immatricolate 135.353 autovetture con una crescita del 7,52% rispetto allo stesso mese del 2023. Il primo quadrimestre chiude così a quota 586.665 con un incremento del 6,10% rispetto allo stesso periodo del 2023. I dati sono del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.