Stellantis, brutto tonfo in Borsa dopo le trimestrali (-10,1%). Bruciati 6 mld

Stellantis crolla in Borsa dopo i conti del primo trimestre 2024

Crollo di Stellantis in Borsa dopo un primo trimestre deludente, in un clima di sfiducia per il settore auto in Europa a cui contribuiscono anche i risultati in calo di Mercedes e Volkswagen. Il gruppo franco-italiano archivia la seduta con un -10,1% a 20,88 euro. In totale, il calo delle azioni ha portato a una perdita di oltre 6,3 miliardi di euro.

Stellantis ha affrontato il primo trimestre del 2024 con un rallentamento a doppia cifra, un'oscillazione che non si vedeva dal quarto trimestre del 2020. La società ha registrato una riduzione del fatturato del 12% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

Le consegne consolidate si sono fermate a 1.335 mila unità, in flessione del 10%, e "riflettono le azioni sulla produzione e sulla gestione dello stock in preparazione dell’arrivo dei nuovi prodotti nel secondo semestre 2024. Il confronto è verso il primo trimestre 2023 in cui le consegne erano invece cresciute per la ricostituzione delle scorte presso la rete dopo un periodo prolungato di limitazioni nelle forniture".

Questo dato ha gettato un'ombra sul mercato, nonostante le azioni strategiche di gestione della produzione e dell'inventario messe in atto in previsione dei nuovi lanci di prodotto nella seconda metà dell'anno.