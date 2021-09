Stellantis imbarca Mercedes in Acc. 7 mld per creare il leader delle batterie

Stellantis e TotalEnergies imbarcano Mercedes come socio nella produzione di batterie elettriche. Il colosso automobilistico tedesco ha appena raggiunto un accordo con il gruppo guidato da Carlos Tavares e TotalEnergies per entrare nel capitale di Automotive Cells Company (Acc) ed aumentare la capacità industriale di Acc ad almeno 120 GWh entro il 2030. Obiettivo che prevederà un investimento di oltre sette miliardi di euro, che sarà sostenuto da sovvenzioni e finanziato da capitale e debito.

Acc è stata fondata nell'agosto del 2020 da Stellantis e TotalEnergies, insieme alla sua affiliata Saft, e gode del sostegno delle autorità francesi, tedesche ed europee per creare un leader europeo nel settore delle batterie per veicoli elettrici. L'ingresso di Mercedes-Benz in Acc, si sottolinea in una nota, è una chiara dimostrazione del grado di evoluzione industriale e dei meriti del progetto, che rafforzerà.

La mossa di Mercedes rafforza l'impegno nella costruzione di un leader europeo del settore delle batterie, operatore che aiuterà l'Europa a fronteggiare le sfide della transizione energetica nell'ambito della mobilità garantendo la sicurezza di approvvigionamento di un componente chiave per l'industria delle auto elettriche.

"Diamo il benvenuto a Mercedes-Benz come partner strategico che condivide la nostra ambizione di accelerare la leadership di Acc", sono state le parole del Ceo Tavares. "La strategia di elettrificazione di Stellantis - ha aggiunto il top-manager - procede spedita e l'annuncio di oggi è il passo successivo del nostro piano per diventare i capofila del settore automobilistico, con tutti i 14 marchi impegnati a offrire le migliori soluzioni completamente elettrificate e in grado di soddisfare le esigenze dei clienti. Questa partnership si basa sulla condivisione di competenze tecniche e sinergie di produzione e garantisce che Stellantis continui a indicare al mondo come muoversi nella maniera più efficiente, conveniente e sostenibile", ha aggiunto Tavares.