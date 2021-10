Stellantis, in Spagna Peugeot guida il mercato automotive con quota dell'8,5%

Importante risultato di Stellantis nel mercato spagnolo dove la marca Peugeot ha iniziato l'ultimo trimestre del 2021 come leader nel mercato con una quota dell'8,5% fra auto e veicoli commerciali. Alla fine del 2020 la Casa del Leone era solo terza, con una penetrazione del 6,21% preceduta da Volkswagen (6,34%) e da Seat (6,49%).

Anche grazie al successo nel canale delle vendite alle aziende e all'accoglienza della gamma di modelli elettrificati, le immatricolazioni di Peugeot hanno raggiunto le 65.421 unità (48.512 auto e 16.909 veicoli commerciali) nei primi nove mesi dell'anno. A settembre, in particolare, Peugeot ha guidato il mercato totale con 5.511 immatricolazioni e una quota del 7,9% ottenuta con il determinante contributo della 2008 che, con 1.683 unità, si è piazzata sul podio delle autovetture più vendute.

Peugeot 3008 Hybrid è il modello elettrificato plug-in più venduto quest'anno in Spagna (2.866 immatricolazioni e una quota del 9,6%) mentre e-208 è riuscita a entrare nella Top Five del mercato spagnolo dei modelli 100% elettrici, sia nel mese di settembre che nel cumulativo dell'anno. In totale, nei primi 9 mesi sono state immatricolate 647 Peugeot e-208, che rappresentano una quota del 4,3% in questo segmento.

Nello stesso periodo, il marchio di Stellantis guida in Spagna il canale di vendita alle aziende con 27.789 immatricolazioni e una quota del 10% netto. La leadership in questo importante settore è stata mantenuta da Peugeot anche a settembre, mese in cui ha immatricolato 5.511 unità, con una quota del 7,9%.