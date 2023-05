Stellantis, joint venture con Michelin e Faurecia per la mobilità a idrogeno

Stellantis, joint venture con Faurecia e Michelin per entrare in Symbio

Faurecia, società del gruppo Forvia, Michelin e Stellantis hanno siglato un accordo vincolante per l’acquisizione da parte di Stellantis del 33,3% delle azioni di Symbio, attiva nel settore della mobilità a idrogeno a zero emissioni. Faurecia e Michelin manterranno ciascuna il 33,3% di quote di partecipazione. La chiusura dell’operazione è prevista per il terzo trimestre del 2023. L’annuncio, si legge in una nota, rappresenta un passo significativo nella decarbonizzazione del settore della mobilità ed è una dimostrazione dell’eccellenza tecnologica di Symbio nel campo delle innovazioni relative alle celle a combustibile a idrogeno. L’ingresso di Stellantis tra gli azionisti favorirà lo sviluppo di Symbio in Europa e negli Stati Uniti.

"L’acquisizione di una partecipazione paritaria in Symbio rafforzerà la nostra posizione di leadership nei veicoli a idrogeno, a supporto della nostra produzione di furgoni a celle a combustibile in Francia, e rappresenta un perfetto complemento alla nostra crescente offerta di veicoli elettrici a batteria - commenta Carlos Tavares, ceo di Stellantis - in un momento in cui procediamo con il nostro piano strategico Dare Forward 2030 e siamo impegnati ad azzerare le emissioni nette di carbonio entro il 2038, stiamo considerando ogni strumento tecnologico a nostra disposizione per combattere il riscaldamento globale. Le celle a combustibile a idrogeno sono essenziali e Symbio diventerà un attore di rilievo nella battaglia per proteggere le generazioni future".