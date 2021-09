Stellantis, le vendite crollano del 30%: pesano Covid e crisi dei microchip

Stellantis, le vendite in Europa crollano del 29,4%: Peugeout la più colpita dalla crisi (-39,6%)

Il gruppo Stellantis ad agosto ha venduto in Europa (tra UE, Efta e Gb) 122.836 auto, il 29,4% in meno rispetto allo stesso mese del 2020. La quota di mercato è stata del 16,9%, contro il 19,7% dell'anno scorso. Dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1.684,112, il 14,8% in più rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso, mentre la quota di mercato passa dal 20,2% al 20,6%.

Ad agosto, Peugeot ha venduto in Europa (Ue, Efta e Gb) 32.555 auto, il 39,6% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Fca ne ha vendute 25.970, il 24,3% in meno. Opec, invece, 24.463 (-17,9%), Citroen 22.961 (-31,3%), Jeep 8.078 (-26,2%), Ds 2.136 (-11,7%), Alfa Romeo 1.410 (-50,2%) e Lancia/Chrysler 2.059 (-9,1%).