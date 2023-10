Stellantis, nel trimestre ricavi su: +7%. Medio Oriente-Asia trainano i conti

Stellantis chiede di riscrivere gli accordi per la Brexit. Foto Lapresse

Stellantis, nel trimestre ricavi del + 7% a 45,1 miliardi. Consegnate 1,43 milioni di unità (+11%)

Nel terzo trimestre Stellantis registra una crescita del 7% nei ricavi netti saliti a 45,1 miliardi di euro: a sostenere il trend, spiega il gruppo, l'aumento delle vendite, salite a 1,427 milioni (+11% sullo stesso periodo del 2022) e il miglioramento dei prezzi, che è stato solo parzialmente compensato dall'impatto negativo dei cambi.

Il gruppo sottolinea l'impatto positivo del cosiddetto “Terzo Motore” - ovvero Medio Oriente e Africa, Sud America, Cina, India e Asia Pacifico - che ha incrementato i ricavi del 25%. Confermando le proprie ambizioni sul fronte dell'elettrificazione Stellantis evidenzia un aumento delle vendite globali di veicoli a batteria del 37% rispetto al terzo trimestre del 2022, andamento trainato principalmente dalla Jeep Avenger e dalle crescenti vendite di veicoli BEV commerciali a iniziare dalla Citroën ë-Berlingo.

Commentando i risultati la Cfo Natalie Knight sottolinea come “nella prima metà di quest’anno, Stellantis è emersa come leader nel settore per AOI, margine AOI e flusso di cassa industriale netto rispetto ai concorrenti equiparabili. Oggi, la nostra priorità è mantenere questo slancio raggiungendo valori di redditività e flussi di cassa ai vertici del settore, affrontando le sfide cruciali dell’industria a breve termine e proseguendo con l’elettrificazione e la trasformazione tecnologica. Questa crescita sta dando impulso all’attuazione della nostra strategia Dare Forward 2030.”