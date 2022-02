Stellantis, primo bilancio da record: il 2021 si chiude con 13,4 mld di utili

Nel 2022 previsto un utile operativo a doppia cifra. Tavares: "Pronti a realizzare una forte performance, anche nei contesti di mercato più incerti"

Il primo anno di vita di Stellantis è da record, con conti sopra le attese, e il titolo del gruppo automobilistico scatta immediatamente a Piazza Affari: a metà mattina segna un rialzo del 4,75% a 17,122 euro, con un massimo toccato a 17,23 euro, quando il Ftse Mib guadagna l'1,1%. Bene anche alla Borsa di Parigi, dove il titolo è in rialzo del 3,76% (Cac40 +1%).

Il gruppo ha chiuso il 2021 con un utile netto di 13,4 miliardi di euro, quasi triplicato rispetto al 2020. I ricavi netti sono saliti del 14% a 152 miliardi di euro. Il flusso di cassa industriale disponibile ammonta a 6,1 miliardi di euro, con i benefici di cassa netti da sinergie pari a circa 3,2 miliardi di euro. La liquidità industriale disponibile è pari a 62,7 miliardi di euro.

Il Cda proporrà un dividendo complessivo di 3,3 miliardi di euro all'assemblea degli azionisti del prossimo 13 aprile. Il dividendo è di circa 1,06 euro per azione, sopra il consensus che era per un dividendo di 1,01 euro. Exor, primo azionista di Stellantis con il 14,4% del capitale e dei diritti di voto, incasserà così 475,2 milioni di euro. Sempre a metà mattina, a Piazza Affari le azioni Exor guadagnano il 2,5%.

I risultati del 2021 di Stellantis sono stati superiori alle attese del mercato, grazie soprattutto alla buona performance registrata nella seconda parte dell'anno nonostante continuino le criticità legate alla carenza di chip e alle materie prime. Il consensus era per ricavi pari a 149 mliardi di euro, un ebit adjusted di 14,6 miliardi, invece è stato di 18 miliardi e un utile netto di 10,2 miliardi di euro.

Risultati positivi anche per il marchio Maserati: nel 2021 ha superato i 2 miliardi di ricavi netti in crescita di 646 milioni rispetto a 1,375 miliardi del 2020. Inoltre, il risultato operativo adjusted è tornato in positivo ed è stato pari a 103 milioni, quando nel 2020 era stato negativo per 91 milioni, così il margine è stato del 5,1%.

Le consegne di auto a livello globale sono state di 24.200 unità, in crescita di 7.300 rispetto alle 16.900 unità del 2020. Maserati ha riportato inoltre un aumento della sua quota di mercato globale al 2,4%, con quote rispettivamente del 2,9% e del 2,7% in Nord America e Cina per il 2021.

Per quanto riguarda il 2022, Stellantis si aspetta di chiudere l'anno in corso con un margine sull'utile operativo adjusted a doppia cifra e un free cash flow industriale positivo. Questo assumendo che la situazione economica e quella legata alla pandemia di Covid-19 restino stabili. Il prossimo primo marzo Stellantis presenterà il nuovo piano di gruppo post fusione tra Fca e Psa.

Sui conti 2021 l'amministratore delegato Carlos Tavares ha detto: “I risultati record di oggi dimostrano che Stellantis è ben posizionata per realizzare una forte performance, anche nei contesti di mercato piu' incerti”. “Vorrei ringraziare calorosamente tutti i dipendenti di Stellantis di tutte le regioni, i marchi e le funzioni per avere contribuito a costruire la nostra nuova società con la diversità che ci alimenta. Vorrei anche cogliere questa occasione per ringraziare il team manageriale per l'impegno incessante profuso nel contrastare e superare situazioni fortemente avverse”, ha continuato il numero uno del gruppo automobilistico, spiegando che “insieme, siamo concentrati sull'attuazione dei nostri programmi proseguendo nel nostro viaggio per diventare un'azienda tecnologica per la mobilità sostenibile”.