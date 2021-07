Stellantis punta 30 miliardi sull'elettrico. La terza gigafactory Ue a Termoli

Oltre 30 miliardi di euro di investimentio entro il 2025 nell'auto elettrica e nel software per far sì, come precedentemente annunciato dallo stesso Carlos Tavares, che i nuovi modelli elettrici arrivino a rappresentare oltre il 70% delle vendite in Europa e più del 40% di quelle negli Stati Uniti entro il 2030. Nell'Ev day 2021, il numero uno di Stellantis alza il velo sulle strategie per i veicoli green del quarto gruppo mondiale dell'automobile nato a gennaio dalla fusione fra la francese Psa e l'italo-americana Fca.

Una strategia che mira a fare concorrenza al leader del mercato Tesla e che permetterà all'azienda, secondo quanto fatto sapere dai vertici, "di aumentare la propria redditività nei prossimi anni", attraverso "la concretizzazione delle potenziali sinergie associate alla formazione di Stellantis, con una previsione di sinergie finanziarie annuali per oltre 5 miliardi di euro a regime, la roadmap per la riduzione dei costi delle batterie, la progressiva ottimizzazione dei costi di distribuzione e produzione e la realizzazione di nuovi flussi di ricavi, derivanti in particolare dai servizi connessi e dai futuri modelli di business del software".

Tutti e 14 i brand della società "sono impegnati a offrire soluzioni best in class totalmente elettrificate", con un'offerta di veicoli elettrici a batteria (Bev) che soddisfi le esigenze dei clienti, grazie "a un'autonomia di 500-800 chilometri e una capacita' di ricarica rapida di 32 km al minuto". Stellantis creerà quattro piattaforme Bev-by-design "flessibili, una famiglia scalabile di tre moduli di propulsione elettrica e pacchi batterie standardizzati per coprire tutti i marchi e i segmenti", che saranno progettate per una lunga durata tramite aggiornamenti software e hardware. Sul fronte delle batterie "i piani prevedono l'offerta di una duplice tipologia di batteria: un'opzione ad alta densità energetica e un'alternativa priva di nichel e cobalto entro il 2024" e un'introduzione di batterie allo stadio solido per il 2026.

Tavares ha anche ribadito l'impegno del gruppo in Italia, annunciando che dopo Francia e Germania ha realizzato un accordo con il governo italiano per "realizzare a Termoli la nostra terza gigafactory" per la produzione di batterie per veicoli elettrici in Europa che insieme ai due siti americani porterà a cinque gli impianti dedicati a questo tipo di produzione per i nuovi modelli elettrici.

L'identificazione dell'impianto powertrain di Termoli "rappresenta una scelta coerente nel contesto del percorso di Stellantis verso la completa transizione energetica", sulla scia di quanto annunciato per Douvrin in Francia e per Kaiserslautern in Germania. Stellantis "sta lavorando con determinazione e velocità per anticipare e supportare la transizione energetica di tutti i suoi siti industriali italiani, con l'obiettivo di garantirne la sostenibilità attraverso il miglioramento delle loro performance e per far giocare al Paese un ruolo strategico tra i principali mercati domestici del Gruppo".

Comunque, al momento non è ancora chiaro se lo stabilimento molisano, attivo dal 1972 e specializzato nella produzione di motori termici, verrà reinventato completamente a favore dell'elettrico o se la produzione delle batterie sarà affiancata dai motori tradizionali. Oltre alla terza gigafactory, è stata presentata anche la nuova piattaforma che ospiterà gli e-vehicle del Gruppo. Si chiama Stla e sarà strutturata in quattro varianti: Stla Small (circa 500km di autonomia); Medium (700km circa); Large (800km) e Stla Frame, destinata ai pick-up.

LA SITUAZIONE POLITICA

Viste le importanti ripercussioni a livello economico (guardando soprattutto la situazione occupazionale) e i frequenti contatti tra i vari dirigenti ex-FCA ed ex-PSA con alti rappresentati dei corrispettivi governi, l'operazione si gioca in gran parte sul piano politico. Lo scorso anno, nel bel mezzo della pandemia, Conte approvò una linea di credito da 6.3 miliardi di euro per FCA, mentre ora si parla di ben 56 miliardi in investimenti (di cui 25 provenienti dal Recovery Plan). Con queste cifre, il piano si pone l'obbiettivo di rinnovare la flotta del trasporto pubblico con veicoli a zero e a basse emissioni, oltre all'installazione di 21.000 colonnine di ricarica rapida.