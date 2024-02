L’ingresso dello Stato in Stellantis, pressing del governo Meloni. John Elkann dice no (foto Lapresse)

Stellantis-Renault, John Elkann smentisce la fusione: "Non è nei piani"

"Non esiste alcun piano allo studio riguardante operazioni di fusione di Stellantis con altri costruttori". Lo afferma, in risposta ad alcune ipotesi circolate sulla stampa, il presidente di Stellantis John Elkann ricordando che "a società è concentrata sull'esecuzione del piano strategico 'Dare Forward' e nella puntuale realizzazione dei progetti annunciati, per rafforzare la sua attività in ogni mercato dove è presente, inclusa l'Italia". "In questo quadro - aggiunge Elkann - Stellantis è impegnata al tavolo automotive promosso dal Mimit, che vede uniti il Governo italiano con tutti gli attori della filiera nel raggiungimento di importanti obiettivi comuni per affrontare insieme le sfide della transizione energetica".

Molti giornali italiani avevano rilanciato nelle ultime ore l’ipotesi di un’unione tra Renault e Stellantis dopo che il ceo di quest’ultima, Carlos Tavares, ha rilasciato un’intervista a Bloomberg in cui ha parlato di come la concorrenza cinese possa spingere l’’m&a in Europa. Il mercato sembrava incerto se crederci o no e nella mattina del 5 febbraio dopo l’apertura degli scambi Stellantis aveva iniziato a incassare vendite perdendo oltre l’1% a Piazza Affari, mentre a Parigi Renault aveva iniziato a impennarsi guadagnando il 3%, per poi tornare a un +1%.