Stellantis, staccato assegno da 285 mln. Comprata l'americana First Investors

Stellantis, assegno da 285 mln. Presa l'americana First Investors

Stellantis compra in America. Il colosso dell'automotive investe 285 mln di dollari e si aggiudica First Investors, societa' di finanziamento per l'acquisto di auto negli Stati Uniti. E' stato lo stesso gruppo ad annunciarlo in una nota. "Questa transazione e' una significativa pietra miliare nella strategia di finanziamento delle vendite nel mercato degli Stati Uniti", ha affermato l'amministratore delegato Carlos Tavares.

"First Investors ha un'eccezionale piattaforma finanziaria e operativa, sostenuta da un forte team di management, con una vasta esperienza nel settore del finanziamento automobilistico. La proprietà diretta di una società di finanziamento negli Stati Uniti è un'opportunità che consentirà a Stellantis di offrire ai propri clienti e concessionari una completa gamma di opzioni di finanziamento", ha sottolineato Tavares.