Stellantis, Tavares riorganizza il credito al consumo con Bnp, Sch e Agricole

Carlos Tavares vende al Credit Agricole il proprio 50% nell’ex Fca Bank (joint venture siglata nel 2013 e prorogata fino al 2024 con il colosso bancario francese), portando a casa un accordo su leasing e mette mano alla complessa rete di società di credito al consumo di Stellantis.

Le manovre erano già iniziate quest’estate dopo che, a seguito della fusione fra Psa e Fca, il capo del quarto gruppo automobilistico mondiale si era trovato in casa non solo Fca Bank, ma anche Banque Psa e Opel Financial Services. Una duplicazione delle realtà attive nel business dei finanziamenti alle vendite, con la necessità di razionalizzare strutture comunque foriere di utili nell’ordine di mezzo miliardo.

Con una nota, Stellantis ha appena fatto sapere di aver avviato colloqui esclusivi con Bnp Paribas, Credit Agricole e Santander con l'obiettivo di riorganizzare e rafforzare le sue attività in Europa di finanziamento attraverso nuove partnership. "Si tratta di una mossa strategica per migliorare la nostra performance finanziaria in tutti i Paesi europei", ha spiegato Tavares.

Se John Elkann e Sergio Marchionne avevano stretto legami con la Banque Verte per Fca Bank, dal canto suo Psa aveva stretto relazioni negli anni passati con altre due istituzioni finanziarie, tutte in forte concorrenza visto che si tratta dei principali gruppi bancari europei: il colosso spagnolo Santander e la prima banca transalpina Bnp Paribas. Psa Group, attraverso Banque Psa Finance aveva creato nel 2014 una joint venture nei diversi Paesi europei con Santander Consumer Finance.

Ora Tavares intende creare una società di leasing operativo ad hoc paritetica con Credit Agricole Consumer Finance e strutturare il credito al consumo in ogni paese, sempre attraverso accordi di joint venture con i precedenti partner Bnp (Bnl Paribas Personal Finance) e Santander (Santander Consumer Finance). I francesi saranno coinvolti nel business in Germania, Austria e Regno Unito. Mentre l’istituto spagnolo presieduto da Ana Botin resterà ad operare in Francia, Italia, Spagna, Belgio, Polonia e Paesi Bassi.

In Portogallo, Stellantis lavorerà con Santander invece tramite un accordo commerciale. Le operazioni consentiranno a Tavares di razionalizzare non solo le proprie attività di finanziamento, ma anche di leasing, riducendo il numero di entità che ora gestisce in ogni Paese europeo da cinque a due. I closing potrebbero essere firmati nel primo trimestre del prossimo anno, mentre la transazione dovrebbe essere completata nella prima metà del 2023.