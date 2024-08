Super-ponte di Ferragosto? Un fatturato da 3,7 miliardi. Tornano a crescere i turisti stranieri

Turismo: Cna, '3,7 mld il fatturato del super-ponte di Ferragosto’

E' un Ferragosto d’oro, grazie in particolare ai turisti stranieri. Il super-ponte dal 12 al 18 agosto movimenterà un giro d’affari di oltre 3,7 miliardi. A stimarlo la Cna Turismo e Commercio. Saranno gli ospiti provenienti da oltre confine a spendere di più, una spesa la loro quantificata intorno ai due miliardi, mentre gli italiani in vacanza si fermeranno a 1,7 miliardi.

La voce più importante – fanno sapere dalla Cna - è costituita dalle spese per la ricettività che ammonteranno a 1,3 miliardi, per il 55% a carico degli stranieri e per il residuo 45% degli italiani. A seguire il trasporto, che vale circa 600 milioni, e la ristorazione, che si ferma a 570 milioni, una cifra quest’ultima che "fotografa" soltanto la spesa dei turisti, vale a dire di quanti pernottano fuori casa, e non l’intero valore della ristorazione, ben più elevato. Anche per queste voci la quota dei turisti stranieri sarà maggiore di quella degli italiani, con oltre 400 milioni per i trasporti, principalmente a causa della crescita delle tariffe aeree, e 300 milioni per la ristorazione.

I regali, per sé e per gli altri, e i biglietti per gite, musei, gallerie, attività ricreative e sportive, vale a dire le spese per gli acquisti e "per altri motivi connessi al turismo", sono destinati a valere tra i 950 milioni e il miliardo. Sul fronte dei regali sta ampliandosi la fetta di prodotti artigianali di pregio e di prodotti agroalimentari di alta qualità. Tra i regali artigianali prevalgono ceramiche e vetri, gioielli e bigiotteria, tessuti e oggettistica. A premiare le scelte agroalimentari i riconoscimenti di origine. Tra le attività ricreative sta crescendo la voglia dei vacanzieri di "sporcarsi le mani", vale a dire di impegnarsi direttamente in occupazioni manuali, seguendo i sempre più battuti sentieri del turismo esperienziale.

Turismo: Tomei (Cna), 'per stranieri Italia sempre più attrattiva, presenze in aumento dal 2019'

"Italia sempre più attrattiva per turisti stranieri che prediligono città d’arte, piccoli borghi al mare o in montagna. Non solo aumenta la loro spesa per alberghi, ristorazione di qualità, trasporti e shopping turistico, ma è in crescita anche il numero dei pernottamenti, in media oltre 3 giorni pieni. Come presenze abbiamo superato i dati registrati nel 2019, l’anno pre-pandemia". Così all’Adnkronos Cristiano Tomei, coordinatore nazionale Cna Turismo e commercio commenta i dati diffusi dalla Confederazione nazionale artigiani e imprenditori sul 'super-ponte' che dal 12 al 18 agosto movimenterà un giro d’affari di oltre 3,7 miliardi, grazie in particolare ai turisti stranieri. "La spesa degli italiani in vacanza si fermerà (si fa per dire) a 1,7 miliardi solo perché i nostri connazionali scontano un po’ di più il caro-consumi. La bella notizia è che gli stranieri in Italia aumentano in maniera costante, anno dopo anno", conclude.

Estate da record in Italia con 65,8 milioni di arrivi e oltre 266 milioni di presenze. Cresce il turismo di lusso

Il trend dell'estate 2024 per il turismo in Italia è molto positivo con un aumento significativo delle prenotazioni e delle presenze. La conferma dagli operatori e da diversi studi di settore, che evidenziano una crescita sia nel turismo domestico che in quello internazionale. Secondo le analisi di Demoskopika, l'Italia potrebbe registrare un record di 65,8 milioni di arrivi e oltre 266 milioni di presenze, con un incremento del 2,1% e dell'1,1% rispetto al 2023.

Mete preferite? Come sempre le regioni costiere come Puglia, Sicilia, Sardegna e Toscana e le città d'arte come Roma, Firenze e Venezia. Il Veneto mantiene il primato come Regione con il maggior numero di presenze turistiche. L'Italia è inoltre entrata nella top 10 delle destinazioni più ambite per l'estate 2024, secondo il Travel and tourism development index del Forum economico mondiale. Status che sta attirando un numero crescente di turisti americani, cinesi e asiatici, particolarmente interessati alle destinazioni di lusso come Capri, Costiera Amalfitana e Costa Smeralda,