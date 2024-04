Superbonus, Bankitalia: "Eliminato prima della scadenza se costi troppo alti"

Superbonus: Bankitalia: "Se costi alti ipotesi stop prima della scadenza"

Il decreto sul superbonus attualmente all’esame del Parlamento “rappresenta un passo necessario per ridurre l’incertezza sui costi”. Se nemmeno le nuove restrizioni dovessero “frenare l’accumularsi dei crediti”, l’unica via che rimarrebbe da percorrere “sarebbe l’eliminazione del superbonus prima della sua naturale scadenza alla fine del prossimo anno”. A scriverlo è Bankitalia in una memoria depositata in Commissione Finanze al Senato. Il testo sottolinea che “se il costo del superbonus si è rivelato molto superiore alle stime cio è anche dovuto a significativi limiti nel disegno dell’intervento”.