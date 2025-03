Lo stop al Superbonus manda in rovina Facile Ristrutturare: via libera al piano di concordato preventivo

La crisi dopo lo stop al Superbonus manda in tilt la società Facile Ristrutturare

Con un provvedimento di 19 pagine emesso lo scorso 12 marzo dalla XIV sezione del tribunale civile di Roma è arrivato il via libera al piano di concordato preventivo proposto da Facile Ristrutturare, nota società di ristrutturazioni controllata dalla Renovars di Loris Cherubini e Giovanni Amato è andata in crisi dopo lo stop al Superbonus. La sezione del tribunale capitolino, presieduta da Stefano Cardinali e con Claudio Tedeschi quale giudice relatore, ha nominato quali commissari della procedura Igor Catania e Mauro Maltese e ha stabilito il prossimo 30 settembre quale scadenza entro la quale i creditori devono votare sul piano di concordato.

Va detto che il semaforo verde del tribunale è giunto dopo che un primo piano, proposto a ottobre scorso, era stato bocciato dai giudici in quanto inidoneo per diversi motivi alla soddisfazione dei creditori. Facile Ristrutturare ha così depositato lo scorso 14 gennaio un nuovo piano nel quale compare come fonte di entrata l’affitto quinquennale di un ramo d’azienda al Gruppo Wow, con successivo acquisto, tale da garantite la continuità aziendale e soddisfare le varie classi di creditori con percentuali diverse.

Il bilancio del 2023 della società s’era chiuso con una perdita di 89 milioni di euro che ha mandato il patrimonio netto in negativo per 75 milioni. Anche se i ricavi erano saliti del 12% arrivando a quota 163,6 milioni i costi erano però balzati da 153,6 a 238,1 milioni per il blocco del mercato dei crediti fiscali e dello sconto in fattura che ha determinato l’iscrizione di 42 milioni di ammortamenti e svalutazioni.