Superbonus, sale la spesa: a maggio oneri per lo Stato oltre 122 miliardi

A maggio oneri per Stato del superbonus oltre 122 miliardi

Le detrazioni maturate con il superbonus, per i lavori conclusi, arrivano a 122,7 miliardi a fine maggio. Lo comunica l'Enea nel dossier mensile. Rispetto al mese precedente, quando il credito d'imposta maturato era arrivato a 122,6 miliardi di euro, si registra un lieve incremento.

Come riporta l'Ansa, in dettaglio, si legge nel resoconto di Enea, i condomini per i quali sono state chieste asseverazioni sono 133.401, il totale degli investimenti ammessi a detrazione 78,480 miliardi e il totale dei lavori realizzati ammessi a detrazione 73,581 miliardi (93,8%). Per quanto riguarda gli edifici unifamiliari in totale sono 244.952, il totale degli investimenti ammessi a detrazione 27,926 miliardi di euro e il totale dei lavori realizzati ammessi a detrazione 27,446 miliardi (98,3%). Per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti il numero di asseverazioni è 117.356, il totale degli investimenti ammessi a detrazione 11,302 miliardi e i lavori realizzati 11,099 miliardi (98,2%). Infine, per gli otto castelli, il totale degli investimenti ammessi a detrazione è 1,082 miliardi e la somma dei lavori realizzati ammessi a detrazione è 979.169,73 euro (90,4%).

Il totale degli investimenti ammonta a 119,3 miliardi; il totale degli investimenti ammessi a detrazione è pari a 117,7 miliardi e il totale degli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione si attesta a 112,1 miliardi di euro, pari al 95,3% dei lavori realizzati.