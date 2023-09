Superbonus, pressing sulla proroga. Opposizioni all'attacco del governo

Superbonus, Conte all'attacco: "Basta propaganda e slogan dal governo. Giorgetti, ce l'abbiamo noi il mal di pancia"

Una proroga del Superbonus al 110% oltre il 2023 per i condomini che non completeranno i lavori entro l'anno, ma con stato di avanzamento almeno al 60%. È una delle ipotesi di modifica sul tavolo del ministero dell'Economia. L'incentivo pieno è concesso per quest'anno ai condomini con lavori deliberati nel 2022. Per le villette invece non sarebbe allo studio un'ulteriore proroga, oltre a quella prevista dal dl Asset, che sposta il termine di conclusione dei lavori dal 30 settembre al 31 dicembre.

Il leader del M5s Conte attacca il governo dopo l'affondo del ministro Giorgetti contro la norma: “Oggi lo chiamano "buco" - prosegue il leader di M5s - ma dall'opposizione Fratelli d'Italia nel 2022 chiedeva di estendere e prorogare il Superbonus. La Lega prima sottolineava che il Superbonus ‘ha creato lavoro per imprese, artigiani e operai e valore per le famiglie’. Oggi scopriamo che gli stessi ministri di Governo e le stesse forze politiche che lo difendevano a gran voce hanno il mal di pancia solo a parlare di Superbonus. Il mal di pancia adesso lo abbiamo noi”. Così il leader di M5s in un post su Facebook in cui replica alle parole espresse in merito dal ministro Giorgetti a Cernobbio; l’ex premier invita il governo a lasciare da parte "propaganda" e "slogan".