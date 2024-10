Superbonus, vendetta di Giorgetti: "Avete aggiornato le rendite catastali?". Nuove tasse in arrivo per le case fantasma

Superbonus, Giorgetti va a caccia delle "case fantasma". Ecco il tesoretto per la manovra

Il governo Meloni continua a lavorare sulla prossima manovra finanziaria. Il Tesoro è a caccia del famoso "tesoretto", soldi che permettano di tenere fede alle tante promesse fatte, su tutte i tagli del cuneo fiscale e dell'Irpef. Una parte di queste risorse potrebbe arrivare da nuove tasse per chi ha usufruito del Superbonus del 110%. In particolare da chi ha utilizzato il Superbonus per migliorare, a spese dello Stato, il proprio immobile senza che il Catasto abbia mosso ciglio, e di chi - riporta Il Sole 24 Ore - negli archivi catastali non è ancora mai arrivato. È il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, nell’audizione di ieri alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sul Piano strutturale di bilancio, a riaccendere i fari anche sul mattone.

Incalzato dall’opposizione da Antonio Misiani (responsabile economia del Pd), il ministro precisa i contorni dell’intervento: "Non si tratta di fare l’aggiornamento dei valori di mercato, che la Commissione Ue ci ha chiesto ripetutamente. Ma di andare a cercare le case fantasma e soprattutto di precisare, come dice una norma della precedente legge di bilancio, che chi fa le ristrutturazioni edilizie è obbligato ad aggiornare anche i dati catastali". Sul punto - prosegue Il Sole - il ministro torna a suggerire la lettura della sentenza 111/2024 della Consulta; quella, per intendersi, in cui a giugno i giudici delle leggi hanno indicato nell’Ires la leva "fisiologica" per tassare i "surplus di utili" prodotti dalla congiuntura.