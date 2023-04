Supermercati aperti 1 maggio, ecco quali sono. Chiusa una grande catena

Supermercati aperti il 1 maggio in Lombardia. Esselunga chiude

Domani, lunedì 1 maggio, numerosi supermercati rimarranno chiusi per la Festa dei lavoratori. Ma non tutti. Ecco la lista dei supermercati che rimarranno aperti.

Aldi

I punti vendita Aldi rimarranno aperti anche l'1 maggio, con orario domenicale, che cambia a seconda delle sedi. Il consiglio è di consultare il sito internet della catena di superemercati.

Bennet

I punti vendita Bennet osservano un’apertura speciale l’1 maggio, come già avevano fatto il 25 aprile.

Carrefour

Carrefour per l’1 maggio non ha dato un’indicazione univoca a minimarket, supermercati e ipermercati. I clienti dovranno cercare sul sito del gruppo il punto vendita richiesto e controllare gli orari di apertura che potrebbero subire modifiche.

Coop e Ipercoop

Tutti i punti vendita Coop e Ipercoop rimarranno chiusi l’1 maggio.

Conad

La Conad non ha dato un’indicazione che vale per tutti: molti punti vendita rimarranno aperti ma con orario speciale. In base al negozio di interesse, si può consultare il sito per accertarsi dell’apertura.

Esselunga

L’1 maggio Esselunga resterà chiusa.

Eurospin

Per i supermercati Eurospin non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo l’1 maggio. Si consiglia eventualmente di chiamare il punto vendita.

Il Gigante

I supermercati Il Gigante resteranno aperti l’1 maggio. Alcuni con orario normale altri con orario speciale.

Iper

I supermercati Iper resteranno aperti l'1 maggio. Alcuni con orario normale altri con orario speciale.

Iperal

I supermercati Iperal resteranno aperti l’1 maggio.

Lidl

La maggior parte dei punti vendita Lidl sarà aperta anche l’1 maggio. Dalla app Lidl è possibile consultare gli orari dei singoli punti vendita.

MD

I supermercati MD saranno aperti l’1 maggio, ma gli orari di apertura cambieranno a seconda del punto vendita. E’ consigliato verificare le informazioni sul sito internet della catena.

Pam/ Panorama

Aperti il 1 maggio gran parte dei supermercati Pam / Panorama.

Penny Market

Scelta non univoca per Penny Market: alcuni punti supermercati saranno aperti per tutta la giornata dell’1 maggio, alcuni faranno mezza giornata, mentre altri terranno chiuso.