Swisscom guarda a Vodafone: la trattativa potrebbe partire a breve

Swisscom ha manifestato l'intenzione di esaminare attentamente l'associazione tra la sua controllata Fastweb e Vodafone Italia. Secondo indiscrezioni, rappresentanti e analisti del gruppo svizzero si trovano attualmente a Milano per sviluppare una nuova proposta da presentare a Vodafone, la quale dovrebbe migliorare rispetto alla precedente ritenuta "inadeguata". Questa notizia è riportata dal Corriere della Sera. Le riunioni della delegazione di Swisscom si svolgono presso l'ex sede centrale di Fastweb, sita in via Caracciolo.

Dopo il trasferimento della maggior parte del personale nel nuovo edificio Nexxt, nella zona sud della città, sembra che gli uffici della vecchia sede dell'operatore telefonico siano idonei per svolgere un lavoro così delicato e riservato. La visita a Milano sembra indicare un'accelerazione nelle trattative tra Swisscom e Vodafone, confermando così le voci di un accordo esclusivo. Questo potrebbe spiegare anche il motivo per cui il gruppo britannico ha ufficialmente respinto la proposta da 10,45 miliardi di Iliad, eliminando un concorrente e, di fatto, riducendo la sua leva negoziale. Ulteriori dettagli sullo stato di avanzamento della consolidazione dell'industria delle telecomunicazioni italiana potrebbero emergere durante la presentazione dei risultati annuali di Vodafone, prevista per lunedì 5 febbraio. Tuttavia, i tempi per un'eventuale operazione non sarebbero brevi; per un investimento di tale portata, Swisscom avrebbe bisogno dell'approvazione dell'azionista di maggioranza: la Confederazione svizzera.